В 33 зданиях Подмосковья провели техобследование с января
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
С начала года эксперты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области, обследовали 33 жилых дома и социальных учреждения. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Среди округов, где были проведены работы: Щелково, Люберцы, Балашиха, Электросталь и другие муниципальные образования.
Как проходит обследование:
- сбор предварительных данных об объекте,
- выезд на объект для визуального осмотра и инструментального обследования,
- камеральная обработка данных и составление технического заключения.
Для проведения работ используются:
- лазерные дальномеры,
- тепловизоры,
- ультразвуковые дефектоскопы,
- 3D-сканирующие системы,
- геодезическое оборудование,
- адгезиметры,
- приборы для определения прочности бетона.
Каждый сотрудник при выполнении работ оснащен средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой.
Цель работы техобследователей — обеспечить своевременное проведение капитального ремонта в домах, включенных в региональную программу и определить возможность дальнейшей эксплуатации МКД.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.
«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.
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