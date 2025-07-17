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В 33 зданиях Подмосковья провели техобследование с января

С начала года эксперты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области, обследовали 33 жилых дома и социальных учреждения. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Среди округов, где были проведены работы: Щелково, Люберцы, Балашиха, Электросталь и другие муниципальные образования.

Как проходит обследование:

сбор предварительных данных об объекте,

выезд на объект для визуального осмотра и инструментального обследования,

камеральная обработка данных и составление технического заключения.

Для проведения работ используются:

лазерные дальномеры,

тепловизоры,

ультразвуковые дефектоскопы,

3D-сканирующие системы,

геодезическое оборудование,

адгезиметры,

приборы для определения прочности бетона.

Каждый сотрудник при выполнении работ оснащен средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой.

Цель работы техобследователей — обеспечить своевременное проведение капитального ремонта в домах, включенных в региональную программу и определить возможность дальнейшей эксплуатации МКД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.

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