Юным жителям Серебряных Прудов вручили их первые паспорта РФ

сегодня в 19:12

В малом зале администрации муниципального округа Серебряные Пруды состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным жителям. Пятеро подростков получили свой главный документ — паспорт гражданина Российской Федерации, символизирующий гражданскую зрелость и ответственность. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Каждому новоиспеченному обладателю паспорта представители «Движения Первых» вручили памятные подарки — стильную обложку на документ и фирменный значок организации. Участникам предыдущей церемонии также подготовили сюрприз — памятные фотографии, запечатлевшие важный момент их жизни.

«Паспорт — это не просто удостоверение личности, а символ принадлежности к великой стране. Мы уверены, что наши ребята станут достойными гражданами, которые внесут вклад в развитие родного округа и всей России», — отметил глава округа Олег Павлихин.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес родителей и педагогов, которые помогают молодым людям идти по верному пути.

«Пусть этот день запомнится вам как старт ответственной взрослой жизни. Любите Родину, храните традиции, стремитесь к знаниям и добрым делам!» — такими напутствиями завершилась праздничная церемония.

Мероприятие прошло в теплой атмосфере, оставив у всех участников яркие впечатления.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.