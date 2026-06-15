Более 100 тысяч человек отметили День России в парках Подмосковья

Праздничные программы ко Дню России прошли 12 июня на 91 парковой территории Московской области и объединили более 100 тысяч жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Общеобластное мероприятие «С Россией в сердце» состоялось в парках Подмосковья 12 июня. В организации были задействованы учреждения культуры, творческие коллективы, волонтерские объединения и общественные организации. Для посетителей подготовили концерты, патриотические акции, шествия с государственным флагом России, тематические выставки и мастер-классы.

В парке имени Н. Островского в Ступине прошла масштабная патриотическая программа с участием творческих коллективов и волонтеров. Одним из центральных событий стала акция по установлению рекорда России по плетению маскировочных сетей. В парке «Елочки» в Домодедове организовали мастер-классы, интерактивную фотовыставку, детскую игровую программу, ярмарку ремесленных работ и вечерний концерт.

В городском парке «Сестрорецкий» в Клину состоялись показы документальных фильмов, тематические игры и концерт с участием Национального академического оркестра русских народных инструментов имени Н. П. Осипова. В усадьбе Кривякино в Воскресенске гости посетили концерты, выставки и патриотическую экспозицию «Гордость страны». В Свердловском парке Лосино-Петровского провели интерактив «Карта России», акцию «Триколор», шествие с флагом и праздничный концерт.

Мероприятия прошли при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.