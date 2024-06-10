Более 10 тыс человек побывали на литературном фестивале «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»

Завершился литературный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ», который проходил с 7 по 9 июня в историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина усадьбе Большие Вяземы, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

На мероприятиях фестиваля побывали свыше 10 тысяч зрителей.

«В этом году мы приняли решение объединить под знаком Пушкина два больших мероприятия — «Арт-пикник» и «Проект: ПОЭТ» — в один грандиозный литературный праздник поэзии и русского слова. В «колыбели» великого русского поэта — Усадьбе Большие Вяземы — в течение трех дней звучали бессмертные пушкинские строки и произведения других авторов, а еще гостей ждали музыка, театр, лекции — мы старались сделать программу очень разноплановой. Фестиваль посетило более 10 тысяч человек. Хочу отметить замечательную тенденцию: поэзия снова становится модной, поэты и чтецы собирают большие залы — это не может не радовать», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Фестиваль стал точкой притяжения для молодых талантливых авторов, объединил классику и современность и, тем самым, актуализировал поэтическое искусство для всех возрастов. В рамках фестиваля прошли художественные чтения в исполнении известных актеров и поэтов, выступления у «Открытого микрофона» всех желающих чтецов, музыкальные, театральные и кинематографические программы.

«Александр Сергеевич нам очень много дал: мы разговариваем на языке Пушкина, говорим о Пушкинской эпохе. К 225-летию Пушкина благодаря Министерству культуры и туризма Московской области, Правительству Российской Федерации мы отреставрировали все памятники культурного наследия на территории усадьбы. Сейчас реставрационные работы еще продолжаются, но в этом году они будут завершены, и мы сможем показать всю усадьбу в полной красе. К этому празднику мы очень долго готовились и переживали, как все будет воспринято нашими гостями. Мы рады, что получаем хорошие, положительные отзывы», — рассказал директор музея-заповедника А. С. Пушкина Александр Рязанов.

Хедлайнерами фестиваля стали народные артисты России Константин Райкин, Виктор Сухоруков и Алексей Кравченко, актеры театра и кино Даниил Страхов, Сергей Шнырев, Иван Кокорин, Ирина Гринева, Лев Зулькарнаев и Сергей Друзьяк, поэтессы Екатерина Хлебникова и Мария Меженная, российская певица и чтец Мария Мирай, грузинская певица и автор песен Меги Гогитидзе, а также театр «Русская песня» Надежды Бабкиной и ансамбль композитора и скрипача Алексея Айги «4΄33΄΄».

В день открытия фестиваля, 7 июня, состоялся моноспектакль народного артиста России Константина Райкина «Самое любимое», в котором прозвучали стихи русских поэтов Александра Пушкина, Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова и Осипа Мандельштама. Специальным мероприятием стали премьерный показ художественного фильма «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна и мультимедийное световое шоу на фасаде главного усадебного дома.

8 июня гости фестиваля увидели спектакль Виктора Сухорукова «Счастливые дни», где актер предстает в роли автора, режиссера-постановщика и исполнителя. Это монолог о людях и испытаниях, которые выпали на долю автора. Также в этот день прошел музыкально-драматический мультимедийный проект артистов и музыкантов содружества «САМи». Зрители услышали поэтические монологи народного артиста России Алексея Кравченко, актеров театра и кино Даниила Страхова и Сергея Шнырева. В их исполнении прозвучали стихи Александра Пушкина, Арсения Тарковского, Давида Самойлова и других известных авторов в сопровождении музыки ансамбля «4΄33΄΄».

9 июня на площадках фестиваля выступали молодые талантливые актеры и поэты Сергей Друзьяк, Лев Зулькарнаев, Ирина Гринева, Шахназ Сайн, Юлия Мамочева и другие. Также в этот день состоялась программа «Литературная гостиная Дмитрия Кравченко» и детский музыкальный спектакль «Золотая рыбка» в постановке театра «Русская песня» Надежды Бабкиной.

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