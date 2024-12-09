Более 1 тыс бронемашин, кораблей и самолетов представили на выставке в Мытищах

В центре культуры и досуга «Марфино» прошла познавательная выставка-конкурс стендовых моделей-копий «Мини-макс. Зимний рубеж-24» на приз Героя Советского Союза Василия Балмата. Участниками стали моделисты со всей России, представив более 1 тыс. работ в различных жанрах.

На стендах можно было увидеть модели танков, бронемашин, кораблей, самолетов, вертолетов, а также военно-исторические миниатюры, автомобили, диорамы и виньетки.

Работы созданы ребятами разных возрастов, от 6 до 19 лет, из более чем 40 детских клубов. Помимо демонстрации своих творений участники также приняли участие в мини-турнире «Собрать за 24 часа».

Вместе с гостями мероприятия они доработали свои неоконченные модели. На торжественном закрытии выставки объявили победителей в 80 номинациях, им вручили дипломы и памятные призы.

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