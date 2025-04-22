Бокерия рассказал, что будет с художественным миром после смерти Церетели

«Художественный мир сдвинется… Мы были в очень близких отношениях. Он днями и ночами все время принимал кого-то, помогал, звонил куда-то. Помогал даже деньгами людям, такой вот человек», — отметил Бокерия.

По его словам, Церетели был очень «теплым» человеком. Ежедневно ближе к вечеру он организовывал чаепития, на которые собирались люди самых разных профессий и интересов. Среди гостей были как деятели искусства, так и простые приятели.

Бокерия признался, что ему тяжело говорить о Церетели в прошедшем времени. Профессор старался не пропускать такие встречи. Он поделился, что беседы велись на разные темы. Очень горько, что скульптора больше нет, скорбит Бокерия.

Зураб Церетели скончался в ночь на 22 апреля. У него остановилось сердце.