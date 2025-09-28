Блогеру Дмитрию Портнягину внезапно начислили почти 800 млн рублей налогов

Блогеру и предпринимателю Дмитрию Портнягину неожиданно начислили около 800 млн рублей налогов. «Трансформатор» приблизился к налоговому рекорду скандально известной блогерши Елены Блиновской (почти 1,5 млрд рублей), сообщает Baza .

В 2024 году блогер был задержан в зоне СВО. Ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Сначала Портнягина отправили в СИЗО, но затем мера пресечения была смягчена до запрета определенных действий.

«Трансформатор» признал частично свою вину и погасил задолженность перед налоговой службой. Сумма долга составила 124 млн рублей, а также были уплачены пени и штрафы на сумму 64 млн рублей.

Однако Федеральная налоговая служба выставила Портнягину новый счет в размере 799 869 172 рубля.

