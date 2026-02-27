Блогер Настя Ивлеева показала фото с детьми в Африке

Фото - © Страница Насти Ивлеевой в Инстаграм* @nastyaivleeva/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Блогер Анастасия Ивлеева отправилась в Африку. Она поделилась кадрами из путешествия, сообщает « Звездач ».

На фото девушка позирует вместе с африканскими детьми в местной школе. Ребята, как и сама блогер, улыбаются и радуются встрече.

Как заявила Ивлеева, для поездки нужны подходящее время и деньги. По ее словам, она скучала по таким моментам.

«Что нужно для незабываемого путешествия? Взять свой прайм + чуть больше ста долларов и отправиться в страны Африки. Скучала», — написала блогер под фото.

