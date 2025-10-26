Блогер из Подмосковья стала победительницей Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

Подведены итоги юбилейного пятого сезона проекта «ТопБЛОГ», который работает на президентской платформе «Россия — страна возможностей». В конкурсе участвовали 24,5 тысячи человек со всей страны. Одной из победительниц стала жительница Московской области, педагог Анна Деодатова, рассказали организаторы.

Победителями юбилейного сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» стали 29 блогеров из 18 российских регионов. Жюри отметило их за открытый диалог с подписчиками, способность мотивировать людей и умение через контент сближать жителей разных уголков России. Среди лучших авторов года — учитель Анна Деодатова из Подмосковья.

О награждении

В медиацентре «ШУМ» состоялось награждение лучших авторов пятого сезона «ТопБЛОГ». На торжественной церемонии закрытия Медиафорума объявили победителей образовательного направления «Медиакампус». Мероприятие собрало начинающих блогеров и признанных профессионалов медиаиндустрии.

Программа «Медиакампус» стартовала еще весной 2025 года стартовала. За шесть месяцев тысячи молодых людей освоили навыки создания контента и запустили авторские медиапроекты. Участники нашли темы, которые вдохновляют аудиторию и приносят реальную пользу, показав, что образовательные медиаинициативы способны влиять на отдельных людей и целые группы. 29 талантливых авторов из 18 российских регионов получили звание лучших креативных блогеров страны.

«За пять лет „ТопБЛОГ“ вырос в мощное сообщество, где рождаются лидеры мнений и формируется ответственное отношение к каждому слову. В этом году на участие в образовательном треке „Медиакампус“ подали заявки более 24 тысяч человек со всей страны, и я рад поздравить тех, кто прошел этот путь до конца. Это авторы, для которых ведение социальных сетей стало возможностью быть полезными, говорить о важном и помогать другим. Мы гордимся участниками проекта — их искренностью, упорством, желанием расти и меняться вместе со своей аудиторией. Именно из таких людей складывается лицо современной России», — рассказал генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Победительница Подмосковья

Учительница из Подмосковья Анна Деодатова победила в пятом сезоне проекта «ТопБЛОГ» от платформы «Россия — страна возможностей». Она ведет блог «Быть классной», который помогает школьным педагогам и классным руководителям в их работе.

Анна решилась на создание блога после обучения в «Школе авторов ВК» — именно там она поверила, что у нее получится. Результаты впечатляют: сейчас на ее страницу подписаны свыше 12 тысяч человек, а сама Деодатова попала в число 50 лучших выпускников «Школы авторов ВК». Блог превратился в площадку, где учителя со всей России обмениваются методиками, находят новые идеи и оказывают коллегам моральную поддержку.

«ТопБЛОГ» — это новый виток в развитии моего сообщества. Теперь это не просто блог, а сообщество. Иногда просто стоит с силами собраться, иногда просто стоит путь длинный пройти, сразу цели начнут достигаться и получится блог вашей мечты! Спасибо, проект «ТопБЛОГ» и Президентская платформа «Россия — страна возможностей» за развитие, за веру в себя, за приобретенные навыки и умения, за знакомства и активности, за позитив, тепло. После «Медиакампуса» у меня сейчас все точно на своих местах», — отмечает победитель проекта «ТопБЛОГ» Анна Деодатова.

О проекте Деодатовой

Анна одержала победу в юбилейном сезоне проекта «ТопБЛОГ» благодаря своему медиапроекту. Эксперты высоко оценили ее выпускную работу, созданную после завершения полугодового обучения в программе «Медиакампус».

В центре работы Анны — совместный досуг в семье и то, как он помогает родителям и детям стать ближе друг к другу. По мнению автора, общие занятия укрепляют доверие и понимание в семье, что положительно сказывается на школьной жизни и учебных результатах детей.

Проект также демонстрирует важную роль современных блогеров в общественной жизни. Они распространяют полезную информацию, мотивируют людей поддерживать благотворительные проекты, объединяют единомышленников и связывают общество с социальными инициативами.

Три дня подряд 150 лучших участников из 50 российских регионов работали на медиафоруме «ТопБЛОГ». Авторы со всей страны встретились для практической работы и общения, участвовали в дискуссиях и мастер-классах, обсуждали актуальные тенденции в медиа, работали над реальными задачами от партнеров и делали контент для социальных проектов.

Призеры пятого сезона «ТопБЛОГ» получат ценные награды. Им вручат сертификаты на обучение по программе «Маркетинг в интернете» в Президентской Академии. Также победителей ждет доступ к курсу Нины Зверевой «Секреты спикера» на платформе Знание.Академия — она известный бизнес-тренер и автор книг. Кроме того, призеры смогут целый год бесплатно пользоваться VK Музыкой.

Финалисты форума работали в командах над реальными проектами. Они придумывали идеи для пользовательской акции Института развития интернета, готовили уникальный проект о поездках для российского мессенджера MAX и разработали стратегию для соцсетей компании ВЭБ.РФ. Такие задачи помогли участникам использовать новые знания на практике, продемонстрировать свои умения и поучаствовать в создании современного медиапространства.

Форум организован проектом «ТопБЛОГ» совместно с Молодежным центром «ШУМ». Мероприятие проходит в рамках федеральной программы «Россия — страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети». Его поддержали Росмолодежь и власти Калининградской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.