Блогер Bsweedy запросил 1 млн руб за удаление ремикса «Я е** бабульку»

Блогер Bsweedy переделал песню 13-летнего коллеги Вовы Солодкого «Барабулька». Матерная версия пришлась подростку не по душе, но композиция про бабульку уже разлетелась по Сети, сообщает Baza .

Солодков болен ювенильным ревматоидным артритом. В свои 13 лет он выглядит намного младше. Популярность блогеру принес трек «Барабулька». Всего за пару дней мальчик превратился в звезду интернета с 3 млн подписчиков на YouTube.

Вскоре появился матерный ремикс на песню от блогера Bsweedy под названием «Я е** бабульку». Создать такую композицию ему помог искусственный интеллект. Всего за несколько дней ремикс завирусился не хуже оригинала, что вызвало беспокойство у команды Солодкова, которая обрушилась с критикой на тех, кто ставил лайки под песней и на создателя трека.

Сначала был опубликован призыв жаловаться на ремейк, а затем команда обратилась к Bsweedy с просьбой удалить песню и даже предложила денег. Однако старший коллега Солодкова запросил сразу 1 млн рублей, но автор оригинальной «Барабульки» отказался платить такую сумму.

Bsweedy записал обращение к поклонникам, в котором посмеялся над ситуацией. Он призвал прекратить травлю ребенка и заняться чем-то более полезным или продолжить новогодний отдых.