Благотворительный фестиваль «Нежный фест» пройдет в Мытищах

Жителей и гостей городского округа Мытищи приглашают на II межрегиональный благотворительный фестиваль «Нежный фест», чтобы провести время в атмосфере творчества вместе с семьей, друзьями и коллегами, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жителей ждут в Пироговском лесопарке 16 августа в 11.00.

Узнать условия участия и программу фестиваля, зарегистрировать себя или команду, получить ответы на вопросы можно на сайте мероприятия.

Мероприятие организовано Союзом «Содействие женскому предпринимательству» при поддержке администрации г. о. Мытищи и партнеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.