Благотворительный фестиваль «Город неравнодушных» проведут в Москве

12 и 13 апреля на территории московского пространства «Хлебозавод № 9» пройдет благотворительный фестиваль «Город неравнодушных». Он приурочен ко Дню мецената и благотворителя, сообщает заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Гости фестиваля смогут узнать больше о работе некоммерческих организаций (НКО), встретиться с экспертами, принять участие в мастер-классах и т. д. Также в рамках мероприятия будет организована ярмарка. На ней больше 20 НКО представят свои товары.

Площадку фестиваля поделят на три тематические зоны. На первой пройдет обсуждение темы волонтерства. Гости также смогут создать элементы декора, поучаствовать в увлекательном квесте и получить памятные призы.

На второй зоне участникам фестиваля расскажут о разных социально ориентированных проектах и организациях столицы. Также желающие смогут передать корм приюта для животных.

На третьей локации 12 апреля состоится кинопоказ. Гости смогут насладиться фильмом «Вызов». А детям покажут интерактивный кукольный спектакль. Также им расскажут о космосе. Кроме того, для посетителей подготовили необычное световое и музыкальное шоу.

На этой же площадке эксперты и сотрудники НКО расскажут гостям свои истории, а также познакомят их с тем, как помогать и участвовать в благотворительных программах.

«Город неравнодушных» состоится в столице уже в шестой раз. Его гостями за все это время стали свыше 50 тыс. человек. Более 100 НКО города представили свои проекты и провели интерактивы.