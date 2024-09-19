Благотворительная программа «Все начинается с семьи» пройдет в «VEGAS CITY HALL»

Программа «Взрослые и дети» — концерт, где вместе ВЫСТУПЯТ профессионалы (как дети — солисты «Непосед», так и взрослые артисты). В его подготовке задействовано большинство зрителей: они участвуют в конкурсах рисунков, которые затем становятся видеоконтентом на экранах, подпевают нашим артистам и даже загадывают желания, которые затем исполняются на сцене. Получается, что наша программа «Взрослые и Дети» не только развлекает, но и побуждает детей и подростков к общению, творчеству.

За многие годы программа стала настоящим семейным праздником, который любят, ждут, смотрят все вместе непосредственно в зале или по телевизору. Поэтому объявленный в России Год Семьи, побудил организаторов проекта обратить внимание на ту силу, поддержку и безусловную всеобъемлющую любовь, которую дает семья человеку в любом возрасте. Семья — самое важное, что есть в этом мире. Поэтому концертная программа 2024 года получила название «Все начинается с семьи».

В ней примут участие, как творческие семьи солистов, участников и выпускников ДКС «Непоседы», так и рабочие династии и многодетные семьи работников ПАО «Россети». Кроме того, у юных артистов и зрителей будет возможность пообщаться с семьями из Курской и Белгородской областей, получившими временное пристанище в Подмосковье, и семьями участников СВО. Перед концертом для зрителей и гостей программы в фойе пройдут мастер-классы.

«Только в кругу семьи, в окружении родных и близких людей, мы счастливы по-настоящему. Семья дает нам силы, вдохновляет на новые победы и свершения, переживает наши взлеты и падения. Ну, а дети, подрастающее поколение, являются ее неотъемлемой, самой важной частью. Ведь дети — наше будущее! Приглашаю вас и ваших детишек на праздник», — депутат Государственной Думы Сергей Колунов

Организаторы программы — АНО «Агентство детских фестивальных программ» и ГБУК города Москвы «Детская концертная студия „Непоседы“, при поддержке Центра помощи „Забота“ и депутата Государственной Думы Сергея Колунова.

Партнер программы — ПАО «Россети Московский регион».