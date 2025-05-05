Бюст Сталина установили возле краеведческого музея в Вологодской области
Новый бюст Сталина появился рядом с памятником Ленину в Вологодской области
В поселке Кадуй, расположенном в Вологодской области, появился бюст Иосифа Сталина, сообщает «Царьград».
Новый памятник расположился рядом с местным краеведческим музеем, где уже установлен бюст В.И. Ленина. Согласно информации, опубликованной на сайте КПРФ, инициаторами установки бюста выступили областное и районное отделения партии.
Торжественная церемония открытия памятника состоялась непосредственно у здания Кадуйского краеведческого музея.
Это уже второй подобный бюст, установленный на территории Вологодской области. Первый был открыт в Вологде в декабре 2024 года при участии губернатора.