Билеты плохо продавались: концерт Долиной в Обнинске перенесли

Певица Лариса Долина должна была дать концерт в Обнинске 8 марта, однако выступление было перенесено из-за плохих продаж, сообщает РИА Новости .

Как отметили в Городском дворце культуры Обнинска, народная артистка должна была выступить 8 марта. Однако концерт перенесли на ноябрь.

В ДК заявили, что причина переноса кроется в плохих продажах билетов. Там также указали, что 8 марта в городе вместо Долиной может выступить эстрадный певец Вадим Казаченко.

Концерт артистки в Обнинске был перенесен на 15 ноября — уже открыты продажи. Вместе с тем все купленные на 8 марта билеты на выступление Долиной можно сдать.

Также был перенесен концерт певицы в Брянске, который она должна была дать 9 марта. Он тоже состоится в ноябре.

При этом представитель певицы Сергей Пудовкин утверждает, что ее мартовские выступления в Обнинске и Брянске были перенесены из-за изменений в графике. Он назвал это «обычной практикой».

Ранее Долина в разговоре с журналистами рассказала, что она и ее семья снимают жилье в аренду. По словам певицы, пока у них нет средств на покупку собственной квартиры.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.