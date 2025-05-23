Билан, Нюша, Чеботина и Караулова поздравили kp.ru с юбилеем

Главные знаменитости российского шоу-бизнеса поздравили издательство с этой знаменательной датой.

К поздравлениям присоединились Дима Билан, Нюша, Иосиф Пригожин, Юлианна Караулова, Севиль, Бьянка и Люся Чеботина.

«„Комсомольской правде“ 100 лет? Внушительный юбилей! Я хочу пожелать вам еще больших лет жизни и, конечно же, чтобы всегда в душе сияло солнце, чтобы глаза сияли ярко. И, безусловно, дата очень-очень серьезная. Так что здоровья!» — пожелала певица.