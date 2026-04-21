Библиотеки Подмосковья провели более 2,7 тыс мероприятий

Более 46 тыс. человек посетили библиотеки Подмосковья во время Всероссийской акции «Библионочь», где прошло свыше 2,7 тыс. мероприятий. В 2026 году события объединили жителей региона темой «Единство народов — сила России!», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этом году библиотеки региона подготовили литературные встречи, концерты, викторины, выставки и тематические программы, посвященные истории, традициям и культуре народов России. Центральной площадкой стала Московская губернская универсальная библиотека, которая с 17 по 19 апреля провела областную акцию «Сказки на ночь: истории общего дома». В программе были этноквизы, мастер-классы и гастрономические события.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.