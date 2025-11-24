Библиотеки Подмосковья провели библиохакатон «Трансформация»

21 ноября в Московской губернской универсальной библиотеке состоялся финальный этап библиохакатона «Трансформация», на котором библиотекари Подмосковья представили трансформационные проекты. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие было посвящено поиску эффективных инструментов для модернизации региональных библиотек и адаптации их к современным потребностям общества.

В конкурсе приняли участие 75 представителей библиотек из 50 муниципальных образований Московской области. Перед участниками стояла задача разработать оригинальные проекты, направленные на улучшение качества обслуживания пользователей, рационализацию процессов формирования книжных фондов, стимулирование интереса к литературе и развитие профессиональных качеств сотрудников библиотек.

На открытии хакатона, которое прошло 11 ноября, выступил первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков. В своей речи он обозначил тенденции развития учреждений культуры и подчеркнул значимость культурного сектора в формировании комфортной среды для жителей Подмосковья.

Участники конкурса работали над проектами, охватывающими широкий спектр направлений библиотечной деятельности: внедрение цифровых технологий, организацию мероприятий для молодежи, повышение читательского интереса и оптимизацию внутреннего документооборота. Под руководством опытных кураторов участники создали концептуальные решения, способные повысить эффективность функционирования библиотек Подмосковья.

Итоговая презентация лучших работ состоялась на заключительном этапе конкурса. Десять команд продемонстрировали свои разработки жюри, состоящему из специалистов Московской губернской универсальной библиотеки. Оценивались уникальность предложений, их реализуемость и потенциал распространения новых практик в сети библиотек региона.

Команды предложили такие подходы к организации библиотечного дела, как использование технологий искусственного интеллекта, креативные сценарии молодежных мероприятий и расширение возможностей электронных сервисов, повышающих доступность ресурсов для читателя.

Всем участникам хакатона вручили сертификаты и благодарности за вклад в модернизацию библиотечного пространства Подмосковья. Наиболее интересные инициативы получат поддержку Министерства культуры и туризма региона для внедрения и тиражирования в библиотечную систему.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.