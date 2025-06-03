Библиотеки Подмосковья проведут более 600 мероприятий ко дню рождения Пушкина

6 июня в России отмечается Пушкинский день. В этом году памятную дату подмосковные библиотеки отмечают вместе с Московской областной организацией союза писателей России. Поэты и писатели станут участниками праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Помимо литературных встреч, библиотеки готовят театральные постановки, образовательные программы, конкурсы, викторины, игровые мероприятия. 226-летие со дня рождения А. С. Пушкина будет отмечаться не менее широко, чем прошлогодняя юбилейная дата. Мероприятий не становится меньше — в этом году их подготовлено свыше 600.

Так, Люберецкая Центральная библиотека им. С. Есенина приглашает на театральную постановку «В калейдоскопе пушкинских сказок».

Черноголовская муниципальная библиотека организует увлекательный квест «Прогулка с Пушкиным» — участникам предстоит пройти по заданному маршруту, найти спрятанные QR-коды, ответить на вопросы по произведениям А. С. Пушкина.

Центральная библиотека Красногорска и Литературное объединение «Звонкая строка» приглашают всех желающих присоединиться к ХXV Международной акции «Читаем Пушкина вместе» и прочитать любимые стихотворения поэта в Библиотечном сквере.

Библиотеки Королева подготовили для читателей литературный праздник «Кот ученый приглашает», квест-игру «Там, на неведомых дорожках» и другие мероприятия.

В Луховицах у памятника Пушкину состоится поэтический праздник «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять», который объединит луховицких поэтов, чтецов, почитателей творчества Пушкина и всех любителей поэтического слова.

Истринская библиотека имени А. П. Чехова готовит литературную программу «Пушкин-лицеист» с интересными фактами из жизни поэта.

Электростальская библиотека семейного чтения «Очаг» приглашает юных читателей на библиопленэр «Путешествие в Лукоморье», посвященный Пушкинскому дню России.

Центральная детская библиотека Жуковского проведет для школьников мастер-класс «Перо сказочника».

Центральная библиотека Каширы для ребят из городского школьного лагеря организует литературную викторину по сказкам Пушкина и кинопоказ.

В Мытищах пройдет традиционный уличный фестиваль «Читаем вместе» с шествием литературных персонажей, пикником, творческими конкурсами и хороводом. Участников ждет встреча с героями любимых произведений, персонажами сказок А. С. Пушкина.

Следить за афишей библиотечных мероприятий и бронировать книги удобно с помощью сервиса «Библиотеки Подмосковья».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.