Библиотеки Подмосковья подготовили мероприятия ко Дню российского студенчества

25 января в России отмечается Татьянин день, православный праздник святой мученицы Татьяны, которая считается покровительницей студенчества, поэтому этот день стал еще и Днем российского студенчества. Библиотеки региона подготовили массу интересных и познавательны мероприятий к этому празднику, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Посетителей подмосковных библиотек ждут праздничные концерты, музыкально-поэтические вечера, квизы, развлекательно-интерактивные программы, книжные выставки, литературные игры, а также мероприятия по профориентации школьников.

Так, в Центральной библиотеке округа Красногорск состоится квиз «Итак, она звалась Татьяной…». Эта командная интеллектуальная игра поможет участникам вспомнить историю и традиции Татьянина дня, героинь литературных произведений и кинофильмов по имени Татьяна, а также наших знаменитых современниц — их тезок.

Центральная библиотека Долгопрудного проведет литературно-музыкальный вечер «На сцене Татьяна», на котором участники окунутся в атмосферу творчества.

Интеллектуальная игра «Вопрос, конечно, интересный», посвященная Дню российского студенчества, пройдет в Центральной библиотеке города Видное Ленинского округа.

Центральная городская библиотека города Жуковский приглашает читателей провести «Татьянин день в кругу друзей». В честь Татьянина дня и Дня студента в библиотеке проведут капустник и концерт с участием вокалиста Георгия Русакова и гитариста Сергея Анимицы.

28 января в Центральной библиотеке Талдомского округа откроют литературную гостиную «Татьяна, милая Татьяна». Гости мероприятия узнают об обычаях и традициях, связанных с этим днем, а также о том, как его отмечают современные студенты. В завершение их ждет шуточная викторина, которая поможет лучше понять историю праздника. Также в библиотеке пойдет книжная выставка художественной литературы.

29 января в библиотеке № 10 Мытищ состоится интеллектуальная викторина «Зачет», посвященная Дню российского студенчества.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.