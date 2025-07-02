Хирург назвала лучшую косметологическую процедуру с эффектом сразу после сеанса

Пластический хирург и дерматолог Мадина Осман рассказала о самой эффективной косметологической процедуре с мгновенным эффектом, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«На первое место я бы однозначно поставила процедуру Morpheus 8. Она основана на применении радиочастотной энергии, которая воздействует на глубокие слои кожи и подкожно-жировую клетчатку. В результате происходит стимуляция выработки собственного коллагена и эластина», — заявила эксперт.

При такой процедуре пациенты могут вернуться к привычному образу жизни почти сразу после сеанса. Особенно хорошо помогает процедура при дряблости кожи, потери упругости, морщинах и нежелательных объемах.

Также хирург рекомендовала обратить внимание на армирование полимолочной кислотой, которая выступает биостимулятором и мягко и эффективно стимулирует выработку коллагена и эластина.

После процедуры кожа становится более упругой, подтянутой и эластичной. За один сеанс можно улучшить овал лица, заполнить скулы и носогубные складки филлерами, а ботоксом разгладить морщины, поэтому армирование рекомендуется делать в комплексе с ботоксом и филлерами.