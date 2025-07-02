Екатерина Мизулина рассказала, что Россия побила рекорд по шатдаунам

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале рассказала, что Россия побила мировой рекорд по шатдаунам, сообщает ИА «Время Н» .

По ее данным, в июне было зарегистрировано 655 случаев отключения доступа к интернету, что превышает общемировое количество подобных случаев за год в 2,5 раза.

«Еще в мае отключений было всего 69, а в июне — почти в 10 раз больше», — добавила Мизулина.

Она также отметила, что под ограничения попадают даже те регионы, где нет угрозы прилета беспилотников.

Ранее жители Нижегородской области обратились к главе «Лиги безопасного интернета» с жалобами на перебои в работе мессенджера Telegram.

В дополнение к этому, стало известно, что 95% аудитории ИА «Время Н» сталкиваются с проблемами в использовании мобильной связи.