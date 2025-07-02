Гражданство Ареста Березовского — митрополита УПЦ Онуфрия — было прекращено по собранным Службой безопасности Украины материалам.

Такое решение против Онуфрия приняли из-за того, что он якобы в 2002 году получил российское гражданство. Об этом мужчина не сообщил уполномоченным органам власти. Параллельно с этим он и дальше был гражданином Украины.

Ранее сотрудники ТЦК похитили священная УПЦ Александра Московчука в селе Трояндовое Одесской области. Мужчину принуждают подписать контракт на службу.