Библиотеки Подмосковья одержали 57 побед в конкурсах 2025–2026

Библиотеки Московской области в 2025–2026 годах завоевали 57 побед в профессиональных и грантовых конкурсах регионального и федерального уровня. Итоги подвели в Общероссийский день библиотек 27 мая, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В 2025–2026 годах подмосковные библиотекари получили 57 наград, из них 42 — на региональных конкурсах, включая премию губернатора «Лучший по профессии» и конкурс для сельских учреждений культуры, и 15 — на федеральных площадках. В числе наград — гранты Президентского фонда культурных инициатив, госкорпорации «Росатом», Российской государственной библиотеки и РГДБ. Отмечены 22 сельские библиотеки, еще 16 центральных библиотек получили признание за инновационные и социально значимые проекты.

Луховицкая межпоселенческая библиотека имени И. И. Морозова победила во Всероссийском конкурсе «Библиотечная система» в номинации «Библиотека инноваций» с проектом «Виртуальная реальность — Окно в будущее профориентации». В финале участвовали 15 библиотек из 13 регионов страны. Лотошинская центральная библиотека имени Н. И. Тряпкина реализовала проект «И память с нами говорит» — электронную базу воинских захоронений с QR-кодами, ведущими на страницы с историей памятников.

Коломенская Арт-библиотека получила грант на проект «Пильняк и Коломна. Лаборатория впечатлений», направленный на вовлечение молодежи в изучение литературного наследия города. Электростальские библиотеки выиграли три гранта с проектами по профориентации школьников, археологии и возрождению традиционных ремесел. Сельские учреждения представили краеведческие и просветительские инициативы в Богородском округе, Ступине, Домодедове и Егорьевске, подтвердив, что современные библиотеки становятся центрами образования, патриотического воспитания и семейного досуга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.