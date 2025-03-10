Библиотекарь из Егорьевска вышла в финал конкурса «Человек читающий»

В этом году на конкурс подали более 170 заявок из разных уголков страны. Среди присланных работ были рассказы, стихотворения, повести, басни и сказки.

«Человек читающий» — это часть одноименного культурно-образовательного проекта, который направлен на популяризацию чтения среди детей и подростков из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей посредством погружения в различные виды искусства.

Городская библиотека совместно с Егорьевским техникумом представила на конкурс произведение «Вне радара» и выполнив творческое задание.

«История рассказывает о молодом человеке, в душе которого жили пять ярких личностей. После серьёзных испытаний главный герой теряет эти личности, но понимает, что они были важной частью его сущности. В поисках новых героев он отправляется в путешествие по двум планетам. Основная идея истории заключается в том, что человек может потерять свои качества, но они всегда остаются внутри него, и настоящая любовь способна помочь их возродить», — рассказывает Дарья Галицкая.

Впереди у победителей первого этапа акция «Человек читающий» и финал.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.