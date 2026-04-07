«Беру себя в руки»: Долина прокомментировала участие в спектакле Барщевского

Певица Лариса Долина прокомментировала свое участие в спектакле «Мечты Фемиды» в театре «Неформат», сообщает 360.ru .

Во время пресс-завтрака артистка рассказала, что «начала жизнь с чистого листа». Она быстро вжилась в роль и смогла «почувствовать» свою героиню.

«Существует страх еще естественно. Но я беру себя в руки и начинаю думать, как персонаж, которого я должна сыграть», — поделилась певица.

Сам режиссер постановки Михаил Барщевский приоткрыл завесу тайны, отметив, что в спектакле будут музыкальные вставки, где будет петь сама Долина.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.