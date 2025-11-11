Бережная и Дикиджи: кто покажет ледовое шоу на катке на Конюшенной площади

С 13 декабря по 11 января жители и гости Санкт-Петербурга смогут посетить каток на Конюшенной площади, а ледовый театр покажет там спектакль «Снегурочка» с участием художественного руководителя Елены Бережной и фигуристов Елизаветы Туктамышевой и Владислава Дикиджи, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Подготовка к новогоднему проекту в самом разгаре: монтаж начался, и парковка на площади будет недоступна до конца февраля. Это уже пятое по счету проведение этого популярного зимнего фестиваля. В этом году гостей ждет одиннадцатиметровая, празднично оформленная елка, которая станет центральным украшением.

Внешний вид павильонов преобразится: к фасадам добавят новые объемные детали и обновят существующие светодиодные элементы, имитирующие окна.

Дополнительно фасад украсят сказочные часы. Каток будет сиять благодаря гирляндам и различным светящимся инсталляциям.

