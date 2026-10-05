Беляногорская библиотека в Рузе отметила 60-летие

Библиотека поселка Беляная Гора Рузского муниципального округа 2 октября отметила 60-летие. На праздник пришли представители администрации, поэт Сергей Сенин и читатели, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В библиотеке поселка Беляная Гора Рузского муниципального округа 2 октября прошел праздник в честь ее 60-летия. Сотрудников поздравили представители администрации и многочисленные читатели. Поэт Сергей Борисович Сенин подарил библиотеке свой новый сборник стихов, а местные творческие коллективы выступили перед гостями.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев поздравил сотрудников и читателей, пожелал библиотеке новых ярких проектов и добрых историй.

«Особую благодарность хочу выразить ведущему библиотекарю, ветерану труда Нине Харитоновой. Ее труд, преданность делу и искренняя любовь к книге заслуживают самого глубокого уважения», — сказал Александр Горбылев.

Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин отметил, что коллектив сохраняет традиции и внедряет современные технологии. В библиотеке проходят тематические встречи, выставки, познавательные программы и творческие занятия для детей и взрослых.

«Это место, где культура становится ближе, понятнее и доступнее каждому», — отметил Андрей Сорокин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.