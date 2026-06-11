BAZA завершила нейросериал о криминальных войнах 1990-х

сегодня в 14:54

BAZA выпустила финал «БАЗЫ ДАННЫХ: КРИМИНАЛ» — первого в России медийного нейросериала, полностью созданного с помощью искусственного интеллекта. Цикл из 10 вертикальных фильмов посмотрели более 8 млн раз.

Сериал рассказывает о громких событиях передела власти в России бандитскими группировками. Проект вышел на популярных цифровых площадках и состоит из 10 вертикальных нейрофильмов.

Искусственный интеллект создал для проекта видео, фото, графику, голос диктора и звуковые эффекты. Художественно-журналистская группа контролировала достоверность событий, детали и единый стиль.

«Война между группировками за контроль над рынками, нефтью и целыми городами. Это документальная реконструкция — история о том, как криминал перекроил карту целой страны. Проект фиксирует главные точки кипения десятилетия — убийства авторитетов на глазах у сотен людей, разборки у ресторанов и взрывы в центре города», — отметил художественный руководитель проекта Сергей Ватагин.

В основу сюжета вошли воспоминания очевидцев, фрагменты документальной хроники и материалы уголовных дел. Редакционный директор BAZA Роберт Ключарев заявил, что проект показал возможности нейросетей в художественно-документальном медиаконтенте.

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