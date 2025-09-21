Baza: снайпер станцевал под песни певицы МакSим в Ставрополе
Фото - © Telegram-канал Baza
Певица МакSим выступила на Дне города в Ставрополе. Она дала настолько зажигательный концерт, что под ее треки танцевали даже сотрудники поста наблюдения, сообщает Baza.
Артистка выступила в Ставрополе 20 сентября. Послушать песни МакSим и станцевать под них пришел весь город. Судя по видео, плясали под треки артистки не только обычные горожане, но даже представители силовых структур.
Так, на здании администрации города заметили нескольких людей в камуфляже. Предварительно, это сотрудники поста наблюдения. Они веселились вместе с остальными и танцевали под песни артистки.
В кадре видно, как человек в камуфляже машет руками в такт песни с крыши здания. На его лице сияет радостная улыбка.
Ранее в Сети завирусился ролик, на котором человек похожий на охранника подпевает песне МакSим и плачет. Оказалось, что это вообще не охранник, кроме того, у мужчины есть справка по состоянию психического здоровья.