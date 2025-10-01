Баста и SERYABKINA: москвичи назвали самых привлекательных популярных артистов

Сердца москвичек покоряют Дима Билан, Баста и Сергей Лазарев, в то время как столичные мужчины считают привлекательными Полину Гагарину, Клаву Коку и Ольгу Серябкину, сообщили РИАМО в пресс-службе дейтинг-сервиса «Мамба».

1 октября отмечается Международный день музыки. «МТС Музыка» и Mamba опросили жителей Москвы четырех поколений об их романтической симпатии к знаменитостям. Согласно исследованию, 91% мужчин 29-30 лет хотя бы раз испытывали симпатию к медийным персонам. При этом 72% женщин от 50 лет признались, что никогда не влюблялись в звезд.

Харизма и обаяние — ключевые качества селебрити, которые привлекают женскую аудиторию всех возрастов. После этого москвички обращают внимание на внешность и талант знаменитости. Мужчины в первую очередь ценят привлекательный внешний вид, затем харизму и талант. Однако женщины старше 50 лет считают, что талант важнее внешней привлекательности. Высокомерие является наиболее отталкивающей чертой характера или образа знаменитости для большинства респондентов.

Для мужской аудитории всех возрастных групп самыми популярными являются звезды музыки, на втором месте — актрисы, а на третьем — телевидения. У мужчин поколения Z (18–28 лет) на третьем месте по популярности оказались блогеры.

Среди женщин немного другая тенденция. Топ‑3 девушек‑зумеров (18–28 лет) выглядит так: музыка, кино, блогерство. У остальных москвичек, вне зависимости от поколения, на первом месте стоят звезды кино, а на втором — музыканты. А вот бронзу у женщин‑миллениалов (29–39 лет) взяли знаменитые бизнесмены, у поколения X (40–50 лет) — звезды телевидения, а женщины‑бумеры выбрали театр.

Имена Димы Билана, Василия Вакуленко (Басты) и Сергея Лазарева звучали чаще остальных при опросе женщин о самом привлекательном представителе российской музыкальной индустрии. Мужчины проголосовали за SERYABKINA, Клаву Коку и Полину Гагарину.

Рейтинг самых привлекательных для москвичей российских артистов из музыкальной сферы: