Барщевский заявил о готовности дать работу Михаилу Ефремову

Михаил Барщевский, художественный руководитель частного театра «Неформат» и известный адвокат, выразил свою заинтересованность в сотрудничестве с Михаилом Ефремовым в качестве актера. В интервью для NEWS.ru он назвал Ефремова гениальным артистом.

«С Ефремовым как с актером мне поработать было бы интересно, и не потому, что это связано со скандалом. Я Мишу знаю много лет. Это наш лучший, просто гениальный актер. К сожалению, у него всегда была одна проблема, которая привела его к той ситуации, в которой он оказался», — отметил Барщевский.

Кроме того, он признался, что слышал о повышенном внимании к спектаклю «Без свидетелей» в «Мастерской 12» Никиты Михалкова, но пока не имел возможности его посмотреть.

Барщевский также упомянул, что слова одного из актеров постановки, посоветовавшего не смотреть спектакль («это смотреть не надо»), лишь подогрели его желание увидеть его.

