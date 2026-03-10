Бари Алибасов-младший рассказал о браке отца с Еленой Калининой
Фото - © Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Продюсер Бари Алибасов счастлив в браке с Еленой Калининой, которая младше его на 20 лет. Об этом сообщил Бари Алибасов-младший, передает Общественная Служба Новостей.
По его словам, у отца сейчас спокойный и гармоничный период в личной жизни.
Разница в возрасте между супругами составляет 20 лет, однако, как отметил сын продюсера, это не влияет на отношения.
«Нет никаких ссор, передряг. Наконец-то папа счастлив вместе со своей любимой женой. Да, разница в возрасте есть, но она незначительная — всего 20 лет», — отметил Бари Алибасов-младший.
Сын известного продюсера рассказал, что брак его отца был зарегистрирован два года назад. По его словам, церемония прошла очень просто, без праздничного застолья, специальных нарядов и роскошных цветов. Мероприятие было тихим и собрало лишь ближайших родственников.
При этом сам наследник признался, что сейчас переживает сложный период из-за конфликта с молодой женой Ариной, устроившей истерику.
«Я не позволил ей встречаться с дочерью. Она ведет себя неадекватно», — добавил он.
