Бари Алибасов-младший рассказал о браке отца с Еленой Калининой

Сын продюсера Бари Алибасова сообщил, что он счастлив в браке с Калининой

Продюсер Бари Алибасов счастлив в браке с Еленой Калининой, которая младше его на 20 лет. Об этом сообщил Бари Алибасов-младший, передает Общественная Служба Новостей .

По его словам, у отца сейчас спокойный и гармоничный период в личной жизни.

Разница в возрасте между супругами составляет 20 лет, однако, как отметил сын продюсера, это не влияет на отношения.

«Нет никаких ссор, передряг. Наконец-то папа счастлив вместе со своей любимой женой. Да, разница в возрасте есть, но она незначительная — всего 20 лет», — отметил Бари Алибасов-младший.

Сын известного продюсера рассказал, что брак его отца был зарегистрирован два года назад. По его словам, церемония прошла очень просто, без праздничного застолья, специальных нарядов и роскошных цветов. Мероприятие было тихим и собрало лишь ближайших родственников.

При этом сам наследник признался, что сейчас переживает сложный период из-за конфликта с молодой женой Ариной, устроившей истерику.

«Я не позволил ей встречаться с дочерью. Она ведет себя неадекватно», — добавил он.

