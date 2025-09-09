«Балтийские сезоны» в Калининграде посетили около 3,5 тыс зрителей

сегодня в 18:48

В Калининграде завершился 22-й театральный фестиваль «Балтийские сезоны», проходивший с 27 августа по 6 сентября. За время проведения фестиваля спектакли привлекли внимание примерно 3,5 тысяч зрителей, сообщает «Бриф24» .

Среди участников фестиваля были Московский драматический театр им. А. С. Пушкина и Петербургский Театр им. Ленсовета.

Московский театр представил публике постановки «Зойкина квартира» и «Слуга двух господ», а Петербургский Театр им. Ленсовета порадовал зрителей спектаклями «Ромео и Джульетта» и «Чехов. Хочется жить!».

Как сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области, в 2026 году, в связи с 80-летием региона, планируется расширение программы фестиваля.