Балетная студия из Подольска взяла гран-при в Суздале

Шестой класс балетной студии «Синяя птица» из Подольска завоевал Гран-при на межнациональном конкурсе «Золотые перезвоны», который прошел с 10 по 12 мая в Суздале. Юные артистки стали лучшими в номинации «Современная хореография», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Межнациональный конкурс хореографического искусства «Золотые перезвоны» прошел в одном из древнейших городов России и собрал множество творческих коллективов. Подольск представил шестой класс балетной студии «Синяя птица» Дворца культуры «Октябрь» под руководством балетмейстера Евгении Чурочкиной.

Юные танцовщицы получили Гран-при в номинации «Современная хореография». Также коллектив стал лауреатом первой степени в категориях «Классический танец» и «Народный танец».

Кроме того, «Синяя птица» удостоена звания лауреата второй степени в номинации «Эстрадный танец». Высокие награды подтвердили профессионализм руководителя и высокий уровень подготовки участниц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.