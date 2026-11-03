Балерины из Подольска завоевали Гран-при конкурса «Шаг к мечте»

Воспитанницы группы «Пируэты» балетной студии «Синяя птица» получили Гран-при XXVI Всероссийского хореографического фестиваля-конкурса «Шаг к мечте». Конкурс прошел с 30 октября по 1 ноября в Москве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юные танцовщицы из Подольска также завоевали четыре звания лауреата I степени в номинации «Классический танец». Елена Ковтун представила вариацию Гамзатти из балета «Баядерка», Полина Евграфова — вариацию Вакханки из балета «Вальпургиева ночь», Ирина Ярмолюк — «Вальс». Ансамбль получил награду за «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик».

Группой «Пируэты» руководит педагог Анна Голдунова. Группа входит в состав заслуженного коллектива народного творчества — балетной студии «Синяя птица» Дворца культуры «Октябрь».

«Это большой успех, который стал результатом труда, дисциплины, любви к танцу и поддержки близких. За каждой наградой — репетиции, волнение, командный дух и вера в себя», — сказала директор ДК «Октябрь» Татьяна Ропот.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.