Балерина Волочкова раскрыла, каких мужчин любит
В создании союза возраст ничего не значит, важна любовь. Об этом балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью «Вечерней Москве».
«Я вообще люблю мужчин помладше. Меня стали обвинять в том, что я пошла уже по малолеткам», — заявила Волочкова.
Балерина добавила, что если нравится таким мужчинам, то с ней все в порядке. В целом она против обсуждения возраста и осуждения кого-либо.
Волочкова видит, как к ней относятся и сколько грязи на нее выливают. Она обратилась к критикам и сказала, что им сначала нужно прожить жизнь балерины и выдержать все, с чем она столкнулась.
«А сидеть и чесать злыми языками гораздо легче», — добавила Волочкова.
Балерина отметила, что прошла сложный путь. В жизни столкнулась с большим количеством испытаний, которые начались еще в юношестве. Для Волочковой большое счастье, что она смогла стать настоящей балериной.
