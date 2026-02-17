Балерина Волочкова раскрыла, каких мужчин любит

В создании союза возраст ничего не значит, важна любовь. Об этом балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью « Вечерней Москве ».

«Я вообще люблю мужчин помладше. Меня стали обвинять в том, что я пошла уже по малолеткам», — заявила Волочкова.

Балерина добавила, что если нравится таким мужчинам, то с ней все в порядке. В целом она против обсуждения возраста и осуждения кого-либо.

Волочкова видит, как к ней относятся и сколько грязи на нее выливают. Она обратилась к критикам и сказала, что им сначала нужно прожить жизнь балерины и выдержать все, с чем она столкнулась.

«А сидеть и чесать злыми языками гораздо легче», — добавила Волочкова.

Балерина отметила, что прошла сложный путь. В жизни столкнулась с большим количеством испытаний, которые начались еще в юношестве. Для Волочковой большое счастье, что она смогла стать настоящей балериной.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.