Бал «Отечества достойные сыны» объединил школьников Дмитровского округа

26 февраля в парке «Экстрим» состоялся традиционный бал школьников Дмитровского округа «Отечества достойные сыны». В этом году он был проведен в восьмой раз, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участников мероприятия тепло приветствовали глава Дмитровского округа Михаил Шувалов и депутат Московской областной думы Марина Шевченко.

«За восемь лет своего существования школьный бал стал одной из самых красивых традиций нашего округа. Это событие еще раз показывает преемственность поколений, ведь проведение таких балов уходит корнями в глубь веков. И это — тоже часть нашей самобытной культуры, нашей самоидентификации как великого народа великой страны! Я искренне восхищен вашей грацией и красотой исполняемых вами танцев. Ребята, вы являетесь яркими представителями нашего округа. Спасибо за сохранение традиций, храните их и передавайте следующим поколениям», — сказал Михаил Николаевич.

Марина Владимировна подчеркнула: «Мы гордимся, что в нашем округе есть такая замечательная традиция проведения школьных балов. Давайте будем и дальше ее сохранять, чтобы через несколько лет здесь, на очередном школьном балу, в вальсе кружились уже дети сегодняшних участников мероприятия».

Бал открылся общим исполнением полонеза, после чего прозвучали первая кадриль и вальс.

Представители школ поочередно исполняли вальс, мазурку, фигурный и лирический вальсы, кадриль (в том числе московскую), котильон, падеграс, шапелуаз, польку, падипатинер и даже танго.

Вместе с директорами школ и педагогами участники первого бала — Владислав Севков, Анастасия Забара, учитель начальных классов Деденевской школы, и Кристина Полухина, которая сейчас работает учителем биологии в Синьковской школе № 1, — исполнили падеграс, московскую кадриль и испанский вальс.

Бал «Отечества достойные сыны» уже четвертый год подряд проходил в рамках муниципальной военно-спортивной игры «Наша сила в единстве!» среди школьных команд старшеклассников на Кубок управления образования. Он вновь подтвердил, что юные жители Дмитровского округа чтут культурное наследие и готовы поддерживать лучшие традиции, заложенные предыдущими поколениями. Праздник танца и грации подарил зрителям и участникам незабываемые впечатления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.