Автор Sigma Boy заявил, что под брендом не будут продавать пиво и хумус

Композитор Чертищев: под брендом Sigma Boy не будут продавать пиво и хумус

Ранее в СМИ появилась информация о том, что под брендом Sigma Boy будут продавать приманку для рыб, жевательный табак, кровяную колбасу и другие товары. Отец исполнительницы мирового хита Светланы Чертищевой и автор песни Михаил опроверг эту информацию, сообщает «Газета.ru» .

Как отметил Михаил, такие категории товаров всерьез не рассматривались для продажи под данным брендом. И подобных планов ни к кого нет. Также он объяснил, что при регистрации бренда обычно так делается всегда: берут максимальное количество категорий без уточнений.

«Это стандартная практика при регистрировании любой торговой марки. А так, такие категории не рассматриваются и абсолютно неуместны», — заявил Михаил.

Известно, что под Sigma Boy, согласно документам, могут выпускать и продавать кровяную колбасу, консервы, луковые кольца, компот из ягод, сосиски для хот-догов, приманку для рыбы, сметану, чипсы и хумус, жевательный табак, джин, ром и пиво. Сам Чертищев заключил, что пока не имеет понятия, какие товары будут продаваться.