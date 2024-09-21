Автор-исполнитель из Егорьевска победил во Всероссийской премии

«К большой радости и большой чести удалось получить эту премию, выступить с номером, который входит в программу „Мой остров“. Совместно с арт-балетом „Isadora“ мы показали этот номер всем гостями премии, а их было больше 5000 человек в этот день, ну и получили заветную табличку, это приятно», — рассказал музыкант.

Проект «Мой остров» стартовал в ноябре прошлого года в Центральном доме кинематографиста в Москве. В программе участвуют музыкальный коллектив «LidovBand», арт-балет «Isadora», студия современного танца «FithnDanza» и приглашенные гости.

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