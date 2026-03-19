Австралия отказалась впустить Монеточку* на свою территорию

Австралия отказала во въезде певице Елизавете Гырдымовой*, более известной как Монеточка*. По оценке местных властей, она является «российской политической скандалисткой», чье присутствие способно создать трудности в ходе запланированных выступлений, сообщает Mash .

Предварительно известно, что из-за отказа во въезде пришлось отменять все концерты в марте: 15-го числа в Брисбене, 17-го в Сиднее и 18-го в Мельбурне. Визовые документы на всю группу были оформлены заранее, разрешение получили сопровождающие музыканты и технический персонал, но не сама исполнительница. По словам организаторов тура, здесь проявила себя строгая визовая политика Австралии.

Публичная известность, политические высказывания и формальный статус иноагента автоматически переводят заявку в категорию повышенного внимания. Дополнительными факторами риска власти считают проживание не в стране гражданства и активную гастрольную деятельность, которые усиливают настороженность.

Монеточка* должна была вылететь в Брисбен из Сеула, однако австралийская пограничная служба так и не дала необходимого разрешения. Организаторы отмечают, что теперь въезд в страну для певицы может быть закрыт и для проведения будущих концертов.

* Признана в России иностранным агентом.

