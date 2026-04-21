Аврора Киба заявила, что ИИ появился из-за лени зумеров

Аврора Киба, бывшая возлюбленная Григория Лепса, назвала преимущества поколения Z. По ее словам, зумеров часто упрекают в инфантильности и нежелании заниматься рутиной, однако именно это стало стимулом для технологических открытий.

«Вы знаете, я недавно смотрела передачу про то, как размышляют на эту тему миллениалы. И они пришли к такому мнению, что зумеры сами по себе очень ленивые. И поэтому появилось очень много открытий. Мы ленимся делать какие-то обыденные бытовые вещи, и появляется много открытий — например, как искусственный интеллект. Наши родители учились в школе без ИИ, а мы сегодня учимся в университетах и школах вместе с ним. Он нам, естественно, очень помогает и облегчает жизнь. Миллениалы все-таки до такого не додумались», — отметила Киба.

На открытии 48-го Московского международного кинофестиваля Киба добавила, что активно использует ИИ и даже дала ему имя.

«Искусственный интеллект — это хорошо, потому что мне, например, он очень облегчает жизнь. У меня даже есть имя у него», — рассказала девушка.

С начала 2026 года музыка, созданная с помощью ИИ, активно набирает популярность: такие треки занимают лидирующие позиции в чартах и звучат на телевидении.

Певица Зара заявила «Абзацу», что ИИ-композиции почти невозможно отличить от записей живых артистов. При этом, по ее словам, технология не повлияет на карьеру исполнителей.

