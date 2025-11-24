«АванСцена» выступит в рамках проекта «Культура малой Родины» в Павловском Посаде

Благодаря замечательному проекту «Культура малой Родины» культурная жизнь Павлово-Посадского городского округа продолжает наполняться яркими событиями и новыми смыслами. При поддержке депутата Московской областной Думы Линары Самединовой 19 ноября на сценах местных Домов культуры прошли вдохновляющие выступления театральной группы «АванСцена» — творческого коллектива Детской школы искусств им. Я. Флиера, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Юные артисты продемонстрировали высокий уровень мастерства и показали, что для настоящего творчества не существует преград. Их искренние эмоции, яркие образы и живое взаимодействие со зрителем объединили людей разных возрастов, подарив каждому чувство сопричастности к миру театра.

Особую ценность придают этим мероприятиям инициативы, благодаря которым высокое искусство становится доступным каждому жителю округа. Театр буквально «приходит домой» — в шаговой доступности открываются новые грани сценического искусства, а зрители могут наблюдать, как растет и развивается будущее поколение артистов.

Организаторы проекта создают условия, в которых талантливые дети получают возможность раскрыть свой творческий потенциал, а жители — приобщиться к культурной жизни без выезда в большие города. Такие события наполняют гордостью за родной край и укрепляют связь поколений.

Благодарим участников коллектива «АванСцена» за яркие впечатления и вдохновение, а всех организаторов и педагогов — за неоценимый вклад в развитие культуры Павлово-Посадского городского округа и поддержку юных дарований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.