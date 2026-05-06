Аскольд Запашный, Екатерина Мизулина и Мария Кожевникова написали «Письмо деду»

Известные россияне записали обращения к родным-фронтовикам в рамках проекта Life

Life.ru представил ко Дню Победы спецпроект «Письмо деду» — серию личных видеообращений к родственникам, участвовавшим в Великой Отечественной войне.

В проекте известные общественные деятели, артисты и спортсмены пишут письма дедам и прадедам из поколения победителей. Формат построен как личный разговор с семейной историей — без парадной хроники и официальных речей.

Участниками стали Наталья Поклонская, Аскольд Запашный, Вячеслав Макаров, Екатерина Мизулина, Аделина Сотникова, Мария Кожевникова, Давид Нуриев (Птаха), а также дуэт NANSI & SIDOROV.

«Каждую семью коснулась эта война. И я не исключение. Мой дедушка принес мир и лучшую жизнь для себя и потомков. <…> Я горжусь им», — сказала Поклонская.

Певец и телеведущий Вячеслав Макаров отметил, что участие стало для него личной историей.

«За каждой датой стоят конкретные судьбы, семьи, подвиги», — рассказал он.

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный обратился к деду Михаилу, назвав его примером для семьи.

Фигуристка Аделина Сотникова написала письмо прадеду — Герою Советского Союза Александру Кочетову, подчеркнув, что память о подвиге — нравственный долг.

Главный редактор LIFE Марина Фещенко заявила, что проект возник из стремления сохранить живую память о поколении победителей.

В кадре — герой, письмо и семейные фотографии. Выпуски публикуются на площадках LIFE к 9 Мая.

