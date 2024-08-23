Артисты со всего мира покажут свои таланты на фестивале «Московская A Cappella»
Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
Десятки музыкальных коллективов продемонстрируют свои таланты на улицах столицы в рамках международного фестиваля-конкурса «Московская A Cappella». Выступления продлятся до 1 сентября, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Послушать музыку можно на Манежной, Тверской, Болотной площади, на площади Революции и в Камергерском переулке. Впервые за пять лет вокальный конкурс проходит в рамках проекта «Лето в Москве» и форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».
В столицу прибыло около 150 коллективов со всей планеты. Среди них HUG Vocal Band из Китая, Cuban Soul’ из Кубы, а также Сибирская женская акапелла и фольклорный ансамбль «Златица». Группы выступят не только в центре мегаполиса, но и на площадках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Они проходят по всему городу. Вход на мероприятия свободный.
От джаза до соула
Фестиваль «Московская A Cappella» собрал в Москве музыкантов со всего мира. В столице открыты около 40 локаций, которые совершенно не похожи друг на друга. При этом участникам фестиваля дали полную свободу и отменили все ограничения в жанрах.
Теперь у жителей и гостей столицы есть возможность послушать уникальные исполнения артистов недалеко от своего дома. Здесь можно услышать репертуар от джаза и соула до этно-фолка и рока.
Все флаги в гости к нам
Участниками фестиваля стали гости из более чем 10 стран мира. 24 августа в 18:00 в сквере у Гольяновского пруда покажет концерт кубинский коллектив Cuban Soul. Это этническая группа из шести человек, которая показывает ценность традиционной кубинской музыки.
24 августа в 15:00 на улице Городецкая, вл. 1 выступит китайская группа VOB. Она появилась в Гонконге и состоит из четырех человек. Все они талантливые музыканты, вокалисты и финалисты различных конкурсов.
Артисты из России
25 августа в 15:00 на улице Городецкой, вл. 1 также выступит эстрадный хор GROUND BEAT из Челябинска. В его составе 25 участников, которые исполняют песни, стилизованные под народную музыку. При этом профессии певцов не связаны с вокалом.
В это же время на улице Теплый Стан, вл. 1Б споет московский академический хор Chumachoir. Он основан в 2011 году и уже стал лауреатом множества престижных конкурсов. В его составе 40 человек.
26 августа по адресу: Олимпийская Деревня, вл. 4 состоится концерт группы «Вишня» из Перми. Коллектив молодой, образовался в 2021 году. В него входят три участника.
Профессиональное жюри
Оценивать выступления конкурсантов будут не только именитые артисты, но и зрители с помощью онлайн-голосования. Победителей объявят на большом гала-концерте.
Каждый участник фестиваля будет демонстрировать свой талант в течение трех дней. Главное условие остается неизменным — отсутствие аккомпанемента.
Старания конкурсантов оценит жюри: артисты Валерия, Егор Крид и Юлия Волкова. Главой жюри стал продюсер и композитор Юрий Аксюта.
Подробнее узнать о фестивале можно на сайте цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».