Артисты со всего мира покажут свои таланты на фестивале «Московская A Cappella»

Десятки музыкальных коллективов продемонстрируют свои таланты на улицах столицы в рамках международного фестиваля-конкурса «Московская A Cappella». Выступления продлятся до 1 сентября, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Послушать музыку можно на Манежной, Тверской, Болотной площади, на площади Революции и в Камергерском переулке. Впервые за пять лет вокальный конкурс проходит в рамках проекта «Лето в Москве» и форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

В столицу прибыло около 150 коллективов со всей планеты. Среди них HUG Vocal Band из Китая, Cuban Soul’ из Кубы, а также Сибирская женская акапелла и фольклорный ансамбль «Златица». Группы выступят не только в центре мегаполиса, но и на площадках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Они проходят по всему городу. Вход на мероприятия свободный.

От джаза до соула

Фестиваль «Московская A Cappella» собрал в Москве музыкантов со всего мира. В столице открыты около 40 локаций, которые совершенно не похожи друг на друга. При этом участникам фестиваля дали полную свободу и отменили все ограничения в жанрах.

Теперь у жителей и гостей столицы есть возможность послушать уникальные исполнения артистов недалеко от своего дома. Здесь можно услышать репертуар от джаза и соула до этно-фолка и рока.

Все флаги в гости к нам

Участниками фестиваля стали гости из более чем 10 стран мира. 24 августа в 18:00 в сквере у Гольяновского пруда покажет концерт кубинский коллектив Cuban Soul. Это этническая группа из шести человек, которая показывает ценность традиционной кубинской музыки.

24 августа в 15:00 на улице Городецкая, вл. 1 выступит китайская группа VOB. Она появилась в Гонконге и состоит из четырех человек. Все они талантливые музыканты, вокалисты и финалисты различных конкурсов.

Артисты из России

25 августа в 15:00 на улице Городецкой, вл. 1 также выступит эстрадный хор GROUND BEAT из Челябинска. В его составе 25 участников, которые исполняют песни, стилизованные под народную музыку. При этом профессии певцов не связаны с вокалом.

В это же время на улице Теплый Стан, вл. 1Б споет московский академический хор Chumachoir. Он основан в 2011 году и уже стал лауреатом множества престижных конкурсов. В его составе 40 человек.

26 августа по адресу: Олимпийская Деревня, вл. 4 состоится концерт группы «Вишня» из Перми. Коллектив молодой, образовался в 2021 году. В него входят три участника.

Профессиональное жюри

Оценивать выступления конкурсантов будут не только именитые артисты, но и зрители с помощью онлайн-голосования. Победителей объявят на большом гала-концерте.

Каждый участник фестиваля будет демонстрировать свой талант в течение трех дней. Главное условие остается неизменным — отсутствие аккомпанемента.

Старания конкурсантов оценит жюри: артисты Валерия, Егор Крид и Юлия Волкова. Главой жюри стал продюсер и композитор Юрий Аксюта.

Подробнее узнать о фестивале можно на сайте цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».