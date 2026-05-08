Артисты Одинцовского округа выступили в хоровой акции Подмосковья

Творческие коллективы Одинцовского округа приняли участие в региональной хоровой акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая прошла в Подмосковье и объединила 49 муниципалитетов. Для проекта записали песню «Это было как будто вчера» и подготовили общий видеоролик, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В акции участвовали хор «Русская песня» и ансамбль народной песни «Кумушки» из КСДЦ «Ершовское», хор народной песни «Субботея» из КДЦ «Заречье», а также солисты Евгений и Наталия Фоменко из городского дома культуры «Солнечный». Всего к проекту присоединились более тысячи участников хоровых коллективов региона.

Для проекта записали песню «Это было как будто вчера». Ее автор — директор культурно-просветительского центра «Дубровицы» Евгений Петраков. Партитуру и оркестровую аранжировку подготовили специалисты из Ступино.

«Получилась искренняя и очень важная работа — в память о поколении победителей, о людях, которые огромной ценой защитили нашу страну», — написал в своем аккаунте во «ВКонтакте» глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

В каждом округе сняли клип у мемориалов и памятников, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Все видео специалисты дворца культуры «Яуза» в Мытищах объединили в один ролик.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.