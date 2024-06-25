Артистка из Ленинского округа выступила перед участниками СВО

Певица и активистка из подмосковного Ленинского городского округа Мила Сила выступила перед участниками специальной военной операции на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«В социальных сетях мной была организована акция для сбора необходимого на фронте для наших бойцов. В этот раз мы с командой отправились на Донбасс не только с гумпомощью, но и с концертом. Выступили для ребят медицинского батальона», — рассказала Мила.

С артисткой из Ленинского округа также выступили местные певицы.

«Сейчас нам всем важно, как никогда, всячески поддерживать наших бойцов. Кто чем может. Даже после нашего незначительного выступления ребята нас так сильно благодарили, они будто забываются и дух их крепчает в моменты, когда они не только видят, но и на себе ощущают поддержку», — добавила Мила.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.