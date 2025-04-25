Аркадий Укупник признался, что не продал квартиру в латвийской Юрмале
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Певец и композитор Аркадий Укупник признался, что его элитная квартира в латвийской Юрмале пустует из-за невозможности въехать в страну на машине. Продавать имущество при этом невыгодно, рассказал изданию «7 Дней» артист.
Укупнику принадлежит трехкомнатная квартира в Юрмале площадью от 100 до 150 квадратных метров в элитном ЖК Marienbades Nams. Ее примерная стоимость — от 450 тыс. до 650 тыс. евро.
Музыкант уверяет, что не может въехать в Латвию. Квартира в данный момент законсервирована. Укупник только лишь оплачивает коммунальные услуги.
Музыкант хотел продать элитную квартиру, однако покупатели называли стоимость в три раза ниже рыночной. Реализовывать за столь маленькую сумму артист жилье не хочет.
В ноябре 2023 года ФНС арестовывала счета Аркадия Укупника из-за задолженностей и накопившихся пеней.