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Аркадий Укупник признался, что не продал квартиру в латвийской Юрмале

Певец и композитор Аркадий Укупник признался, что его элитная квартира в латвийской Юрмале пустует из-за невозможности въехать в страну на машине. Продавать имущество при этом невыгодно, рассказал изданию « 7 Дней » артист.

Укупнику принадлежит трехкомнатная квартира в Юрмале площадью от 100 до 150 квадратных метров в элитном ЖК Marienbades Nams. Ее примерная стоимость — от 450 тыс. до 650 тыс. евро.

Музыкант уверяет, что не может въехать в Латвию. Квартира в данный момент законсервирована. Укупник только лишь оплачивает коммунальные услуги.

Музыкант хотел продать элитную квартиру, однако покупатели называли стоимость в три раза ниже рыночной. Реализовывать за столь маленькую сумму артист жилье не хочет.

В ноябре 2023 года ФНС арестовывала счета Аркадия Укупника из-за задолженностей и накопившихся пеней.