Архитектор Щербаков на встрече с руководством Ступина представил концепцию памятника графу Уварову

К созданию памятника графу Сергею Уварову в Можайске может приступить мастер федерального уровня — Народный художник России Салават Щербаков, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Для Можайского округа личность графа имеет особое значение — его семья курировала учебные заведения, открыла больницу для крестьян вблизи Поречья. Здесь же находилась усадьба Уваровых, где хранилось собрание произведений искусства и различных древностей», — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

На встрече Денис Викторович обсудил с Салаватом Александровичем возможные концепции будущего монумента. Появилась идея целого ансамбля памятников на территории Уваровского парка. Так будет возможность не только почтить память графа Уварова, но и комплексно благоустроить парковое пространство, создав новую точку притяжения в нашем округе. Напомним, что поселку городского типа Уваровка было присвоено звание «Населенный пункт воинской доблести» и сейчас разрабатывается проект стелы.

Салават Щербаков широко известен своими монументальными работами, которые стали неотъемлемой частью нашей страны, среди них — памятники Владимиру Великому на Боровицкой площади в Москве, «Прощание славянки» на Белорусском вокзале и многие другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.