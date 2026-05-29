Археологи обнаружили в Олимпосе гробницу аристократки

сегодня в 17:14

Археологи нашли в древнем городе Олимпос на юге Турции монументальную гробницу римского периода, предположительно принадлежавшую аристократке, сообщает Сноб .

Монументальную гробницу обнаружили на территории древнего ликийского города Олимпос. Сооружение высотой более девяти метров относится к римскому периоду.

Внутри исследователи нашли мраморный саркофаг с рельефами охотничьих сцен. Среди изображений присутствует Ника — греческая богиня победы. В римском погребальном искусстве такие мотивы символизировали бессмертие, престиж и высокий социальный статус.

Руководитель раскопок из Университета Памуккале Гекчен Куртулуш Озташкын отметил, что это уже третья монументальная гробница, найденная в регионе.

«Хотя некоторые части саркофага сохранились в поврежденном состоянии, мы уже начали реставрационные работы», — добавил он.

Нижняя часть саркофага оказалась разбита примерно на 50 фрагментов. Специалисты проводят реконструкцию, собирая детали воедино перед тем, как артефакт представят посетителям.

